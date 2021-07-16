СНБО ввела санкции против 9 лиц из американского "черного списка"

СНБО ввела санкции против 9 лиц из американского "черного списка"

Из 126 лиц, против которых введены санкции Минфином США, в Украине не принято решение относительно 17.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 16 июля, было принято решение о введении ограничительных санкций в отношении нескольких фигурантов из списка Министерства финансов США. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, из 130 человек, которые находятся в "черном списке" США, четверо считаются умершими. Решение о введении санкций в отношении 100 человек было принято раньше.

Также читайте Данилов рассказал, почему заседание СНБО перенесли в Киев и чего касался секретный вопрос

"Осталось 26 Сегодня мы приняли решение о 9 лицах. В отношении других лиц работаем ", — сообщил Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что санкции в отношении других фигурантов списка Минфина США будут введены в случае необходимости.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против 100 украинцев. Данные граждане находятся под санкциями, которые ранее ввело Министерство финансов США.

Новости Украины: СНБО решил ввести санкции против девяти украинцев, что уже под ограничениями США

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку