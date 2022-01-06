"Снова все на плечи родителей": в Херсоне выросла стоимость питания в детсадах

"Снова все на плечи родителей": в Херсоне выросла стоимость питания в детсадах

Родители будут платить больше с начала 2022 года.

С 1 января за питание в детских садах Херсона родители будут платить больше. Соответствующее решение исполкома горсовета подписал мэр Игорь Колыхаев.

Раньше родители оплачивали 60% стоимости продуктов, остальные деньги брали из бюджета города. А с 1 января родители будут оплачивать 70% процентов стоимости питания.

Повышение стоимости питания в дошкольных учреждениях обосновано введением "нового меню". Согласно нормам, теперь обновленное детское питание будет намного вкуснее и полезнее.

В Сети родители начали возмущаться:

Из каких продуктов будет ценное питание? У предпринимателей закупили по дешевке. А перед Новым годом каждый день поднимали цены, чтобы набить себе карманы

Кто бы сомневался

Снова все на плечи родителей

Главное, чтобы питание было качественным

Больше фруктов и мяса, меньше соли и сахара

Меню в детских садах составляется определенной группой лиц, ответственной за питание, утверждается руководителем дошкольного учреждения и согласовано с Госпродпотребслужбой. Есть документы, в которых четко прописано, сколько и какие продукты дети должны съедать за день. Однако эти документы и детское меню не менялись в Украине уже долгие 17 лет.

Наконец-то в марте 2021 года Кабмин утвердил новые нормы питания для детей в дошкольных учреждениях.

В частности, в рационе школьников и воспитанников садов должно появиться больше мяса и овощей. В то же время станет меньше хлеба, а также соли и сахара и не будет вредных продуктов (таких, как сосиски, например).

Какие продукты питания можно и нельзя использовать при организации питания в садах

Продукты питания, которые можно использовать для организации питания в садах, утверждены в приложении 2 постановления Кабмина "Об утверждении норм питания в учебных и оздоровительных заведениях". В частности, среди них: хлеб пшеничный и ржаной, крупы, бобовые, макаронные изделия, картофель, свежие фрукты, цитрусовые, фрукты сушеные, мед, яйца, молоко, кисломолочные продукты, сыр твердый, сметана, масло сливочное, масло, сахар, соль, соль йодированная, сало, мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, какао, чай.

Но для садиков запрещается заказывать и использовать мясо и яйца водоплавающей птицы, мясо, не прошедшее ветконтроль, мясные обрезки, субпродукты — кровь, легкие, почки, головы и т. д, за исключением печени и языка.

Также нельзя свинину жирную, свиные баки, речную и копченую рыбу, грибы, соусы, перец, майонез, изделия во фритюре, изделия быстрого приготовления, газированные напитки, квас, натуральный кофе, кремовые изделия, сливочно-растительные масла и масла с добавлением какого-то другого сырья — рыбы, морепродуктов и т.д.

Кроме того, запрещено использовать продукты, содержащие синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса, консерванты.

Запрещается принимать продукты недоброкачественного или сомнительного качества с истекшим сроком годности или на грани его истечения.

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