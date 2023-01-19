Собор Иоанна Предтечи 2023: история праздника, традиции и сильная молитва

Праздник Собор Иоанна Предтечи следует сразу за Крещением Господним. Православная Церковь имеет традицию вспоминать после важных христианских праздников тех святых, которые участвовали в определенном событии. Именно Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа, поэтому его часто называют Крестителем.

Собор Иоанна Крестителя — история праздника

В названии праздника есть слово "собор", которое означает, что в этот день верующие собираются в храме на богослужение в честь Иоанна Крестителя.

Иоанн Предтеча является одним из самых почитаемых святых. Он был предсказав появление Спасителя в лице Иисуса, а позже совершил обряд крещения Христа. Вместе с Сыном Божьим в реке тогда крестились все желающие.

Также Иоанна называют Предтечей, потому что большая часть его служения была важной проповедью о приходе Спасителя, Мессии.

Что можно и нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи

Верующие 20 января обязательно посещают церковную службу. В древности после богослужения садились за стол, чтобы позавтракать, а крохи отдавали скоту. Хозяйки обычно занимались рукоделием, особенно шитьем. А еще было принято ходить за водой к реке. От Собора Иоанна Крестителя начинался период гуляний и свадеб.

Согласно народным поверьям утром 20 января каждый член семьи пытался выпить натощак стакан освященной воды. Наши предки верили, что она помогает избавиться от болезней. Собор Иоанна Предтечи считался хорошим днем для свадьбы.

Одна существуют и некоторые вещи, которые нельзя делать 20 января. В частности, принимать от незнакомцев подарки, резать домашний скот или птицу, стирать белую одежду, вышивать белыми нитями и умывать лицо.

Молитва на Собор Иоанна Крестителя

Верующие считают, что молитва Иоанну Крестителю имеет большую силу, дарит спокойствие и долгожданную помощь:

Святой Иоанн, предтече и крестителю Господню! О тебе говорит святой евангелист, что ты человек, посланный от Бога, чтобы дать свидетельство о Свете, и чтобы все уверовали в тот истинный Свет, пришедший на этот свет просветить каждого человека. После тебя должно было Оно прийти, но Оно было прежде, чем ты, потому что Оно было от веков. О тебе, всехвальный пророчество, свидетельствует Сам Господь, когда говорит, что ты больше всех других. Ветхозаветные пророки возвещали Христа-Мессию словами, а ты указал на Него рукою и отважно провозгласил: "Это — Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира".

Ты – Божий проповедник покаяния, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился собственной рукой коснуться верха главы Царя Бога. Ты – первый мученик, ты постник и пустынник наставник, ты – учитель чистоты, ты – близкий друг Христа. Через тебя Господа прошу, к тебе припадаю: не откажи мне твоего — перед Ним — покровительства, чтобы душа моя восстановилась истинным покаянием, смирением и обращением к Иисусу, как вторым крещением, ибо ты был проповедником покаяния и крестителем. Вместе со мной выпроси у милосердного и всеблагого Творца милость, чтобы я мог (могла) получить Его прощение грехов и мог (могла) беспрепятственно войти когда-то туда, куда ничто скверно, грязное и мерзкое не может войти, — в Небесное Царство. Аминь.

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