Собор Іоанна Предтечі 2023 року: історія свята, традиції та сильна молитва

20 січня віряни святкують велике свято — Собор Іоанна Предтечі, Хрестителя Ісуса Христа. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про цей день.

Свято Собор Іоанна Предтечі слідує одразу за Хрещенням Господнім. Православна Церква має традицію згадувати після важливих християнських свят тих святих, які брали участь у певній події. Саме Іоанн Предтеча хрестив Ісуса Христа, тому його часто називають ще Хрестителем.

Собор Іоанна Хрестителя — історія свята

В назві свята є слово "собор", яке означає, що цього дня віряни збираються в храмі на богослужіння в честь Іоанна Хрестителя.

Іоанн Предтеча є одним із найшанованішим святих. Він був тим, хто передбачив появу Спасителя в особі Ісуса, а пізніше провів обряд хрещення Христа. Разом із Сином Божим у річці тоді охрестилися всі, хто цього бажав.

Також Іоанна називають Предтечею, тому що більша частина його служіння була важливою проповіддю про прихід Спасителя, Месії.

Що можна і не можна робити в день Собору Іоанна Предтечі

Віряни 20 січня обов'язково відвідують церковну службу. В давнину після богослужіння сідали за стіл, щоб поснідати, а крихти віддавали худобі. Господині зазвичай займалися рукоділлям, особливо шиттям. А ще було прийнято ходити по воду до річки. Від Собору Іоанна Хрестителя починався період гулянь і весіль.

Згідно з народними віруваннями, вранці 20 січня кожен член сім'ї намагався випити натщесерце склянку освяченої води. Наші предки вірили, що вона допомагає позбутися хвороб. А ще Собор Іоанна Предтечі вважався хорошим днем для весілля.

Однак існують і певні речі, які не можна робити 20 січня. Зокрема, приймати від незнайомців подарунки, різати домашню худобу чи птицю, прати білий одяг, вишивати білими нитками і вмивати обличчя.

Молитва на Собор Іоанна Хрестителя

Віряни вважають, що молитва Іоанну Хрестителю має велику силу, дарує спокій та довгоочікувану допомогу:

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангелист, що ти — чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло, і щоб усі увірували в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було перше, ніж ти, бо Воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить Сам Господь, коли каже, що ти — більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа-Месію словами, а ти вказав на Нього рукою і відважно проголосив: “Це — Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу”.

Ти — Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти — перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти — вчитель чистоти, ти — близький друг Христа. Через тебе Господа прошу, до тебе припадаю: не відмов мені твого — перед Ним — заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у премилосердного й всеблагого Творця ласку, щоб я міг (могла) одержати Його прощення гріхів і міг (могла) безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гидотне не може ввійти, — у Небесне Царство. Амінь.

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