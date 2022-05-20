Спрос на электромобили в Украине вырос за месяц в 15 раз

Спрос на электромобили в Украине вырос за месяц в 15 раз

В условиях дефицита горючего и не определенных перспектив по его поставке в будущем все больше украинцев задумываются о приобретении электроавтомобилей.

На 1 мая 2022 года в Украине согласно данным советницы заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марины Китиной, зарегистрировано 35 762 электромобиля. В условиях дефицита горючего и роста его стоимости украинцы все чаще решают приобрести машины на электротяге. За май спрос на электромобили в Украине вырос в 15 раз, сообщает издание «Автоцентр».

Как отметил СЕО сети электростанций Go To-U и координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даида, ездить на электромобили и заряжать дома за 0,75 грн за киловатт-час, в случае расхода 12-17 кВт/100 км – это где-то в 50 раз, а скоро будет и в 100 раз дешевле, чем ездить на бензине. Скоростная зарядка стоит в 4-5 раз. меньше. Кроме того, при сегодняшних реалиях электромобили экономят не только деньги, но и время, ведь не нужно стоять в огромных очередях.

Спрос вырос как на новые, так и на подержанные автомобили, увеличилась продажа и гибридных моделей, - отмечает заместитель председателя правления Украинской Ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA Вадим Игнатов.

По ценам, авто по цене 5000-6000 долларов почти не осталось, минимальный ценник на подержанные авто на электричестве сместился в сторону промежутка 8000-10 000 долларов, — объясняет Вадим Игнатов из Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA. Далее следуют китайские электрокары за 20 000-30 000 долл., а затем премиальные автомобили.

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