Попит на електромобілі в Україні зріс за місяць у 15 разів

Попит на електромобілі в Україні зріс за місяць у 15 разів

В умовах дефіциту пального і не визначених перспектив щодо його постачання у майбутньому все більше українців замислюються над придбанням електроавтомобілів

На 1 травня 2022 року в Україні згідно з даними радниці заступника міністра інфраструктури з питань розвитку електротранспорту Марини Кітіної, зареєстровано 35 762 електромобілі. В умовах дефіциту пального та зростання його вартості українці дедалі частіше вирішують придбати машини на електротязі. За травень попит на електромобілі в Україні зріс у 15 разів, повідомляє видання «Автоцентр».

Як зазначив СЕО мережі електростанцій Go To-U і координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даїда, їздити на електромобілі та заряджати вдома за 0,75 грн за кіловат-годину, у разі витрати 12-17 кВт/100 км, – це десь у 50 разів, а скоро буде й у 100 разів дешевше, ніж їздити на бензині. Швидкісна зарядка коштує у 4-5 разів. менше. Крім того, при сьогоднішніх реаліях електромобілі економлять не лише гроші, але й час, адже не потрібно стояти у величезних чергах.

Попит виріс як на нові, так і на уживані авто, збільшився продаж і гібридних моделей, - зазначає заступник голови правління Української Асоціації учасників ринку електромобілів EV-UA Вадим Ігнатов.

Щодо цін, авто за ціною 5000-6000 доларів майже не залишилось, мінімальний цінник на вживані авто на електриці змістився в бік проміжку 8000–10 000 доларів, - пояснює Вадим Ігнатов з Української асоціації учасників ринку електромобілів EV-UA. Далі йдуть китайські електрокари за 20 000-30 000 дол., а потім преміальні авто.

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