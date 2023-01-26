Стала известна дата новой встречи в формате "Рамштайн"

В этот день состоятся две встречи: встреча совета министров обороны и заседание Контактной группы по обороне Украины.

Следующая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14-15 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску в Twitter.

Она проинформировала, что министры обороны встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14-15 февраля под руководством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Также 14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, которую принимают США.

По данным издания Politico, темой следующего "Рамштайна" станет передача Украине самолетов. Дискуссия среди союзников о передаче Украине истребителей уже началась. Ожидается, что дебаты будут еще сложнее, чем вокруг танков.

Читайте также: