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Стала відома дата нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Стала відома дата нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

фото / Оана Лунгеску, Twitter

У цей день відбудуться дві зустрічі: зустріч ради міністрів оборони і засідання Контактної групи з питань оборони України.

Наступна зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого.

Про це повідомила речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску в Twitter.

Вона поінформувала, що міністри оборони зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 14-15 лютого під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Також 14 лютого в штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яку приймають США.

За даними видання Politico, темою наступного "Рамштайна" стане передача Україні літаків. Дискусія серед союзників про передачу Україні винищувачів вже почалася. Очікується, що дебати будуть ще більш складні, ніж довкола танків.

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