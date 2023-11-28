Суд рассматривает продление содержания под стражей Коломойского: трансляция

Сторона обвинения просит оставить бизнесмена под арестом еще на 60 дней.

Шевченковский райсуд Киева рассматривает 28 ноября возможность продления меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского еще на два месяца. Речь идет о нахождении под стражей с альтернативой залога.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция из судебного зала.

Так, суд рассматривает ходатайство стороны обвинения по продлению срока меры пресечения Коломойскому на 60 дней.

Заметим, что бизнесмен с сентября находится под стражей с альтернативой залога, который недавно суд уменьшил до 3 млрд 712 тыс. грн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Суд рассматривает продление срока меры пресечения Коломойскому

Напомним, 16 ноября суд продлил срок содержания Коломойского под стражей до 2 декабря 2023 года.

Коломойский находится под стражей по делу по подозрению в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также завладении средствами "ПриватБанка" в размере 5,8 млрд грн.

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