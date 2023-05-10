Требуют деньги в больнице: в НСЗУ рассказали, куда жаловаться

Подать обращение в НСЗУ может сам пациент или его уполномоченное лицо.

Если в медучреждении, имеющем заключенный договор с НСЗУ, у пациента требуют покупать лекарства, содержащиеся в Национальном перечне основных лекарственных средств, или заставляют оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, там нарушают правила.

Об этом сообщает НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины ).

Если жалобу подает уполномоченное лицо

Подать обращение в НСЗУ может сам пациент или его уполномоченное лицо. Если обращение представляет уполномоченное лицо, нужно предоставить документ, подтверждающий право подавать обращение от имени пациента. Таково требование закона "Об обращениях граждан", которым руководствуется НСЗУ при рассмотрении обращений.

Документами, подтверждающими полномочия представителя, могут быть, например, доверенность физического или юридического лица, свидетельство о рождении ребенка или решение о назначении опекуном. Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Так, если пациент подает обращение не лично, из содержания жалобы должно быть возможно установить правомерность другого лица действовать от имени пациента.

Как подать обращение в НСЗУ

Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения (в формате день, месяц, год рождения) и укажите дату события, которая произошла с пациентом.

Правильно укажите название больницы. Если вы можете, добавьте код ЕГРПОУ — его легко найти в интернете.

Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы.

Подробно опишите ситуацию: какие именно лекарства у вас требуют докупить. По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. По возможности, добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.

Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер телефона, электронный адрес.

Если остались вопросы по оформлению обращения с жалобой, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Для того чтобы жалоба имела положительный результат, важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт нарушения.

Подать обращение в НСЗУ можно по электронной форме на сайте http://surl.li/cfabt или по бесплатному номеру 16-77.

В то же время, НСЗУ не является органом, проводящим расследование. Следовательно, если поставщик медицинских услуг отрицает факт нарушения прав пациентов в рамках Программы медицинских гарантий, НСЗУ, в случае наличия достаточных оснований, имеет право передать материалы дела в Нацполицию.

Напомним, онкобольные украинцы могут получить бесплатные услуги.

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