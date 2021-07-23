У Днепра столкнулись два грузовика и легковушка: погиб человек

У Днепра столкнулись два грузовика и легковушка: погиб человек

Один пассажир оказался в больнице.

В Днепропетровские области произошла авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

ДТП произошло около 2:00 на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье по направлению к с. Соленое. Столкнулись фура, автомобиль Skoda и грузовик Mercedes. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автомобилем, который стоял на обочине на временной остановке. После столкновения иномарка продолжила неуправляемое движение и столкнулся с грузовым Mercedes-Benz.

В результате один человек погиб — это водитель Mercedes 1976 года. Травмировался пассажир Skoda. Его госпитализировали в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.

Как сообщалось, возле села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, авария произошла, когда погибший — 54-летний местный житель — выехал на встречную полосу.

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