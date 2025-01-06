Удары БПЛА по Черкасчине: что известно о последствиях

В области работали Силы ПВО.
Ночью 6 января армия РФ атаковала Черкасщину дронами. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Подробности
По предварительным данным, в пределах нашей территории уничтожены 10 российских БПЛА.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Это главное", — подчеркнул Табурец.
В то же время в результате падения обломков повреждено имущество в нескольких населенных пунктах:
- на Звенигородщине – окна в двух частных жилых домах;
- в Черкасском районе изуродована кровля склада, где хранилось зерно.
Обследование территории продолжается.
Напомним, в ночь на 6 января в Черкасской области прозвучала серия взрывов.
Читайте также: