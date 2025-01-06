Удары БПЛА по Черкасчине: что известно о последствиях

Ночью 6 января армия РФ атаковала Черкасщину дронами. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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По предварительным данным, в пределах нашей территории уничтожены 10 российских БПЛА.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это главное", — подчеркнул Табурец.

В то же время в результате падения обломков повреждено имущество в нескольких населенных пунктах:

на Звенигородщине – окна в двух частных жилых домах;

в Черкасском районе изуродована кровля склада, где хранилось зерно.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 6 января в Черкасской области прозвучала серия взрывов.

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