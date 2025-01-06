Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удари БпЛА по Черкащині: що відомо про наслідки

Дата публікації
Перегляди
890
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Удари БпЛА по Черкащині: що відомо про наслідки

Удари по Черкащині 5 січня

В області працювали Сили ППО.

Вночі 6 січня армія РФ атакували Черкащину дронами. На щастя, минулось без потерпілих.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Деталі

За попередніми даними, в межах нашої території знищено 10 російських БпЛА. 

"На щастя, минулось без потерпілих. Це головне", - наголосив Табурець.

Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах:

  • на Звенигородщині - вікна у двох приватних житлових будинках;
  • в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня на Черкащині пролунала серія вибухів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація