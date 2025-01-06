Удари БпЛА по Черкащині: що відомо про наслідки

В області працювали Сили ППО.
Вночі 6 січня армія РФ атакували Черкащину дронами. На щастя, минулось без потерпілих.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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За попередніми даними, в межах нашої території знищено 10 російських БпЛА.
"На щастя, минулось без потерпілих. Це головне", - наголосив Табурець.
Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах:
- на Звенигородщині - вікна у двох приватних житлових будинках;
- в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно.
Обстеження території триває.
Нагадаємо, у ніч проти 6 січня на Черкащині пролунала серія вибухів.
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