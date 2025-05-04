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Украина готовит закон, позволяющий двойное гражданство: когда ждать
Закон о двойном гражданстве в Украине будет готов к концу 2025 года.
Украина готовится к легализации множественного гражданства. Окончательный проект соответствующего закона должен быть готов к концу 2025 года.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев, передает "24 Канал".
"Закон будет готов к концу года", - подчеркнул он.
Диаспора, возврат и новые сервисы
Чернышев обратил внимание на то, что за пределами Украины находится более 20 миллионов украинцев. Приблизительно 5 миллионов из них уехали после начала полномасштабного вторжения России.
"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться. Это должен быть добровольный процесс. Задача министерства - объединить всех украинцев, и в стране, и за ее пределами", - отметил вице-премьер.
Платформа для украинцев за границей и Unity Hubs
Министерство национального единства также работает над созданием электронной платформы для украинцев, вынужденных уехать из страны. Эта платформа должна стать инструментом поддержки – помогать с поиском жилья, работы и предоставлять важную информацию.
Кроме того, идет подготовка к открытию Центров единства (Unity Hubs) в нескольких европейских столицах, в том числе в Риме. В то же время, министерство планирует унифицировать учебные программы для детей украинцев за рубежом в соответствии с национальными образовательными стандартами.
Ранее сообщалось, что мужчины от 18 до 60 лет, подавшие документы на оформление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить готовые паспорта за границей без необходимости предъявлять дополнительные документы.