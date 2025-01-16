Украина планирует запустить производство чипов: в Кабмине утвердили план

В даний час обговорюються два способи налагодження виробництва чипів.

14 января Кабинет Министров утвердил стратегию цифрового развития инноваций до 2030 года, в рамках которой планируется запуск производства чипов.

Об этом сообщило издание Forbes.

"В Украине появилось два рынка для чипов: военно-промышленный комплекс и точное земледелие", — говорится в статье со ссылкой на слова основателя компании "Квазар-Микро" Евгения Уткина.

Минцифры намерено запустить производство чипов с размерами 180, 130 и 110 нм. Хотя эти технологии не являются самыми современными в мире, они должны удовлетворить потребности Украины в оборонном, аграрном и автомобильном секторах.

Сейчас рассматривается два варианта налаживания производства: первый предусматривает привлечение компании-лицензиара для контроля над строительством предприятия, а государство получит контрольный пакет акций. Однако специалисты предостерегают, что поставки зарубежного оборудования могут стать узким местом.

"На определенное высокотехнологичное оборудование очередь составляет 12-18 месяцев", — говорится в материале со ссылкой слова один из участников рабочей группы при Минцифры Александра Груданова.

Другим способом налаживания производства является привлечение партнера через государственный тендер. В таком случае государство может получить миноритарную долю в проекте, что позволит ему квотировать заказы на производство.

Среди потенциальных партнеров рассматривают такие компании: австрийскую AMS, французскую CMP, немецкие IHP и X-FAB, французско-итальянскую STMicro, израильскую TowerSemiconductors и LFoundry, которая является частью китайского производителя чипов SMIC.

По словам предпринимателя Евгения Уткина, строительство производственной фабрики в Украине будет стоить около 5 миллиардов долларов.

"Опорная цифра при строительстве фабрики по модели лицензирования – до $1 млрд", — считает Груданов.

Он отметил, что от заключения договора до запуска фабрики в эксплуатацию может пройти несколько лет, а полную производственную мощность следует ожидать на конец третьего года.

Напомним, украинская оборонная промышленность значительно нарастила в производство оружия.

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