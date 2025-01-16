Україна планує запустити виробництво чипів: в Кабміні затвердили план

В даний час обговорюються два способи налагодження виробництва чипів.

14 січня Кабінет Міністрів затвердив стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, в рамках якої планується запуск виробництва чипів.

Про це повідомило видання Forbes.

"В Україні з’явилося два ринки для чипів: військово-промисловий комплекс і точне землеробство", - зазначено в статті з посиланням на слова засновника компанії "‎Квазар‑Мікро"‎ Євгена Уткіна.

Мінцифри має намір запустити виробництво чипів з розмірами 180, 130 та 110 нм. Хоча ці технології не є найсучаснішими у світі, вони повинні задовольнити потреби України в оборонному, аграрному та автомобільному секторах.

Зараз розглядається два варіанти налагодження виробництва: перший передбачає залучення компанії-ліцензіара для контролю над будівництвом підприємства, а держава отримає контрольний пакет акцій. Однак фахівці застерігають, що постачання закордонного обладнання може стати вузьким місцем.

"‎На певне високотехнологічне обладнання черга становить 12-18 місяців"‎, - йдеться в матеріалі з посиланням слова один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександра Груданова.

Іншим способом налагодження виробництва є залучення партнера через державний тендер. У такому випадку держава може отримати міноритарну частку в проєкті, що дозволить їй квотувати замовлення на виробництво.

Серед потенційних партнерів розглядають такі компанії: австрійську AMS, французьку CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійську STMicro, ізраїльську TowerSemiconductors та LFoundry, яка є частиною китайського виробника чипів SMIC.

За словами підприємця Євгена Уткіна, будівництво виробничої фабрики в Україні коштуватиме близько 5 мільярдів доларів.

"Опорна цифра під час будівництва фабрики за моделлю ліцензування – до $1 млрд", - вважає Груданов.

Він зазначив, що від укладання договору до запуску фабрики в експлуатацію може пройти кілька років, а повну виробничу потужність слід очікувати на кінець третього року.

Нагадаємо, українська оборонна промисловість значно наростила виробництво зброї.

Читайте також: