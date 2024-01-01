Украина под вражеским огнем: как прошла ночь в регионах

Россияне не прекращают вражеские атаки по Украине.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область

Вчера вечером в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БПЛА типа "Shahed". В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу. Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали. Остальные данные о последствиях уточняются.

Львовщина

Этой ночью из-за атаки дронов во Львовской общине фактически уничтожен музей Романа Шухевича в Белогорще и существенно поврежден Львовский национальный университет природопользования. Предварительно – без жертв и пострадавших. Данные уточняются.

Винница

В области работала ПВО. По предварительной информации в результате падения обломков повреждения жилых домов (окна, фасад, крыша). Пострадавших нет. Информация уточняется.

Кировоградская область

Вчера днем агрессор атаковал Кировоградскую ракетами. Отработали силы ПВО. В Кропивницком районе – повреждение линии электропередач и хозяйственного здания. Обошлось без пострадавших.

Черниговщина

В сутки — 4 обстрела (26 взрывов). Враг из артиллерии и минометов обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свеская общины. Предварительно без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 162 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины. В результате обстрела Юнаковской ТГ Сумского района обстрела разрушено частное домовладение.

Запорожская область

За прошедшие сутки захватчики нанесли 159 ударов по 25 городам и селам области.

Оккупанты атаковали 32 беспилотниками Запорожье, Роботино, Малую Токмачку, Волшебное, Красное, Малиновку, Новодаровку, Новоандреевку и Степное, совершили 20 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Гуляйпольского, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Новодаровки приготовили авиационным снарядом по Новоданиловке.

106 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Щербаков, Белогорья, Левадного, Преображенки, Верхней Террасы, Пятихаток, Плавней, Каменского, Лобкового и других населенных пунктов на линии огня.

Под артиллерийский обстрел попал 47-летний житель Степногорска, а также жители Гуляйполя 39, 60 и 63 лет – всем оказана необходимая медицинская помощь. Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина

По Николпольщине 12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов за вчерашний день. В Никополе пострадали три человека. 60-летний мужчина с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями госпитализирован. Состояние тяжелое. Среди пострадавших есть и супруги. Пациентам 60 и 61 год. Будут лечиться дома.

Повреждены три частных дома, АЗС, аптека, офисное здание, авто, пара микроавтобусов, коммунальное предприятие. Также повреждены гимназия и 13 частных домов. Разбиты 2 гаража, газопровода и электросети. В Покровском сельском обществе разбита линия электропередач. Без света остались более полутысячи домов. Пока их заживили.

В Мировской общине изуродована агрофирма. Было громко и в Кривом Роге. Без погибших и пострадавших. 6 шахедов уничтожили наши защитники неба. В Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах. В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные обуздали огонь.10:23

Харьковщина

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Бологовка, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. В районе Ивановки Купянского района враг нанес авиационные удары.

В результате вражеского обстрела с. Казачья Лопань Харьковского района повреждена частное домовладение. Потерпевших нет.

В результате вражеского обстрела с. Ивашки Богодуховского района поврежден газопровод, два многоквартирных дома, где отсутствует энерго- и газоснабжение. Жертв и пострадавших нет.

Также вчера оккупанты нанесли удар по территории предприятия в Чугуеве. Частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад.

Луганщина

Россияне отрывали огонь вблизи Невского и Белогоровки. Несколько раз россияне попытались штурмовать Макеевку, но были остановлены. Авиацию оккупант использовал в Серебрянском лесу. За сутки противник совершил 146 обстрелов (541 снаряд).

Донетчина

Под огнем россиян за прошедшие сутки: с. Уманское, пгт Северное, Курахово, Авдеевка, с.Богоявленка, Покровск, с.Новоукраинка, пгт Нью-Йорк, Торецк, Константиновка.

Повреждены 28 жилых домов (из них 2 — многоквартирные), помещение агрофирмы, 4 гаража, хозяйственная постройка,

2 газопровода, котельная, 2 помещения больницы, автомобиль скорой помощи, 3 гражданских автомобиля, офисное помещение, помещение пансионата, 8 служебных автомобилей полиции, ЛЭП.

За сутки в Донецкой области: 5 раненых.

Николаевщина

Ночью в Николаевском районе в результате попадания БпЛА типа «Shahed 131/136» произошел пожар на инфраструктурном объекте, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет. В ночь на 1 января силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136".

Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Днепровское Куцурубское общество. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Также вчера в течение дня и сегодня утром артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Одесщина

В результате российской террористической атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.

Пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое – госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте. Спасатели локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все службы работают.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 123 обстрела (565 снарядов), из них по г. Херсон — 20 обстрелов (92 снаряда).

Вчера утром оккупанты ударили по Херсону. Ранения получили семь человек.

В результате обстрела российскими оккупантами с.Садово травмы средней тяжести получили 32-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Днем враг снова ударил по Херсону. В это время вблизи магазина находились дети. 11-летний мальчик погиб на месте.

9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Он направлен в детскую областную больницу в г. Николаев. Врачи борются за его жизнь.

Из-за вражеского удара пострадали также две херсонки. 32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. У 65-летней горожанки осколочное ранение спины. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Вечером осуществлен ракетный обстрел (неустановленного типа) с. Веривка, Бериславского района на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью оккупанты снова ударили по Херсону. Тяжелые травмы получил 41-летний мужчина (оказался под завалами дома). Врачи оказывают пострадавшему помощь.

Сегодня утром в результате обстрела травмы получила 57-летняя херсонка. Пострадавшая доставлена в больницу.

Всего за сутки из-за российской агрессии погиб один ребенок; 14 человек получили ранения, из них один — ребенок.

Напомним, в Сети показали, как выглядит музей главнокомандующего УПА Романа Шухевича и университет, где учился Степан Бандера, после российского удара вблизи Львова.

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