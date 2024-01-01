Не выбрасывайте: что можно приготовить из остатков новогодних блюд

На Новый год украинцы часто готовят очень много блюд. И часто часть остается на следующий день. Не выбрасывайте продукты, а дайте им новую жизнь.

Запиканка

Из остатков овощей, которые вы нарезаете на салат, можно сделать вкусную запеканку. Подойдут практически любые ингредиенты, которые у вас есть под рукой. Сварите овощи (если они были свежими), мелко нашинкуйте, добавьте специи и лавровый лист. Можете также покрошить колбасу. Готовую смесь заправьте соусом или майонезом и отправьте в духовку на 20 минут. После этого достаньте, посыпьте натертым творогом и поставьте еще на 10 минут. Вкусный ужин готов.

Пицца

Мясной и творожной нарезке можно дать вторую жизнь, если приготовить из них домашнюю пиццу. Можете самостоятельно сделать или купить в магазине уже готовое основание. Смажьте тесто томатной пастой, а для начинки подойдет все, что осталось после новогоднего стола (колбасы, сыры, морепродукты, грибы, мясо, оливки). Поставьте в духовку на 20-25 минут и можно лакомиться.

Тушеная капуста

Это еще один вкусный рецепт ужина, куда могут уйти остатки мясной нарезки. Такое блюдо еще и отлично подойдет именно для 1 января, когда уже не хочется ничего майонезного. Нарежьте лук, нашинкуйте капусту и тушите на маленьком огне 20 минут. После этого добавьте томатную пасту и еще протушите. Далее уложите колбаски или кусочки сосисок. Тушите примерно 10 минут.

Рулетики из "Оливье"

На новогодний стол многие готовят непременно остающийся салат "Оливье". Из него можно приготовить вкусное блюдо. Нарежьте лаваш на небольшие квадратики, выложите ложку салата на середину и заверните в рулетик. Можно защелкнуть зубочисткой, чтобы они не разваливались. Так "Оливье" уже не наскучит.

Лодки из овощей и картофеля

Если после новогодней ночи у вас остался вареный картофель и овощи, можете приготовить такое блюдо. Разрежьте картофелины пополам, сделайте в каждой углубленной середине. Смажьте майонезом, выложите овощи, можно мясо, если осталось из мясной нарезки. Сверху натрите творог и поставьте в духовку на 10-15 минут.

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