Не викидайте: що можна приготувати з залишків новорічних страв

На Новий рік українці часто готують дуже багато різноманітних страв. І часто частина залишається наступного дня. Не викидайте продукти, а дайте їм нове життя.

Запіканка

З залишків овочів, які ви нарізали на салат, можна зробити смачну запіканку. Підійдуть практично будь-які інгредієнти, які є у вас під рукою. Зваріть овочі (якщо вони були свіжими), дрібно наріжте, додайте спеції та лавровий лист. Можете також покришити ковбасу. Готову суміш заправте будь-яким соусом чи майонезом і відправте до духовки на 20 хвилин. Після цього дістаньте, посипте натертим сиром і поставте ще на 10 хвилин. Смачна вечеря готова.

Піца

М'ясній та сирній нарізці можна дати друге життя, якщо приготувати з них домашню піцу. Можете самостійно зробити або купити в магазині вже готову основу. Намажте тісто томатною пастою, а для начинки підійде все, що залишилося після новорічного столу (ковбаси, сири, морепродукти, гриби, м'ясо, оливки). Поставте в духовку на 20-25 хвилин і можна ласувати.

Тушкована капуста

Це ще один смачний рецепт вечері, куди можуть піти залишки м'ясної нарізки. Така страва ще й чудово підійде саме для 1 січня, коли вже не хочеться нічого майонезного. Наріжте цибулю, нашаткуйте капусту і тушіть на невеликому вогні 20 хвилин. Після цього додайте томатної пасти і ще протушкуйте. Далі покладіть ковбаски чи шматочки сосисок. Тушкуйте приблизно 10 хвилин.

Рулетики з "Олів'є"

На новорічний стіл багато хто готує салат "Олів'є", який неодмінно залишається. З нього можна приготувати смачну страву. Наріжте лаваш на невеликі квадратики, викладіть ложку салату на середину і загорніть у рулетик. Можна защіпнути зубочисткою, щоб вони не розвалювалися. Так "Олів'є" вже не наскучить.

Човники з овочів і картоплі

Якщо після новорічної ночі у вас залишилася варена картопля і овочі, можете приготувати таку страву. Розріжте картоплини навпіл, зробіть в кожній заглибину посередині. Змастіть майонезом, викладіть овочі, можна м'ясо, якщо залишилося з м'ясної нарізки. Зверху натріть сир і поставте в духовку на 10-15 хвилин.

Читайте також: