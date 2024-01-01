Україна під ворожим вогнем: як минула ніч у регіонах

Регіони України знову під ворожою атакою.

Росіяни не припиняють ворожих атак по Україні.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Вчора ввечері в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed". Веаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували до лікарні. Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Львівщина

Цієї ночі через атаку дронів у Львівській громаді фактично знищений музей Романа Шухевича в Білогорщі та суттєво пошкоджений Львівський національний університет природокористування. Попередньо — без жертв та постраждалих. Дані уточнюються.

Вінничина

В області працювала ППО. За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків є пошкодження житлових будинків (вікна, фасад, дах). Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Кіровоградська область

Вчора вдень агресор атакував Кіровоградщину ракетами. Відпрацювали сили ППО. У Кропивницькому районі — пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі. Обійшлось без постраждалих.

Чернігівщина

За добу — 4 обстріли (26 вибухів). Ворог із артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська громади. Попередньо без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілу Юнаківської ТГ Сумського району обстрілу зруйновано приватне домоволодіння.

Запорізька область

Минулої доби загарбники завдали 159 ударів по 25 містах та селах області.

Окупанти атакували 32 безпілотниками Запоріжжя, Роботине, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку та Степове, здійснили 20 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Гуляйпільського, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Новодарівки, Левадного, Степногірська й Малих Щербакова, а також вгатили авіаційним снарядом по Новоданилівці.

106 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Верхньої Тераси, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Лобкового та інших населених пунктів на лінії вогню.

Під артилерійський обстріл потрапив 47-річний житель Степногірська, а також мешканці Гуляйполя 39, 60 та 63 років – всім надано необхідну медичну допомогу.Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

По Нікопольщині 12 атак дронами-камікадзе і 5 артобстрілів за вчорашній день. У Нікополі постраждали три людини. 60-річний чоловік з мінно-вибуховою травмою і численними осколковими пораненнями госпіталізований. Стан важкий. Серед постраждалих є й подружжя. Пацієнтам 60 і 61 рік. Лікуватимуться вдома.

Пошкоджені три приватні будинки, АЗС, аптека, офісна будівля, авто, пара мікроавтобусів, комунальне підприємство. Також пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті 2 гаражі, газогони і електромережі. У Покровській сільській громаді побита лінія електропередач. Без світла залишились більш ніж півтисячі осель. Наразі їх заживили.

У Мирівській громаді понівечена агрофірма. Було гучно і у Кривому Розі. Без загиблих та постраждалих. 6 шахедів знищили наші захисники неба. У Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. В районі Іванівки Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає.

В результаті ворожого обстрілу с. Івашки Богодухівського району пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки, де відсутнє енерго- та газопостачання. Жертв та постраждалих немає.

Також вчора окупанти завдали удару по території підприємства у м. Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад.

Луганщина

Росіяни відривали вогонь поблизу Невського та Білогорівки. Декілька разів росіяни спробували штурмувати Макіївку, але були зупинені. Авіацію окупант використовував в Серебрянському лісі. За добу противник здійснив 146 обстріли (541 снаряд).

Донеччина

Під вогнем росіян минулої доби: с. Уманське, смт Північне, Курахове, Авдіївка, с.Богоявленка, Покровськ, с.Новоукраїнка, смт Нью-Йорк, Торецьк, Костянтинівка.

Пошкоджено 28 житлових будинків (з них 2 — багатоквартирні), приміщення агрофірми, 4 гаражі, господарська споруда,

2 газопроводи, котельня, 2 приміщення лікарні, автомобіль швидкої допомоги, 3 цивільні автомобіля, офісне приміщення, приміщення пансіонату, 8 службових автомобілів поліції, ЛЕП.

За добу на Донеччині: 5 поранених.

Миколаївщина

Вночі в Миколаївському районі внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed 131/136» сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. В ніч проти 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу "Shahed 131/136".

Учора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також учора протягом дня та сьогодні зранку артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі.

Постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці. Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, всі відповідні служби працюють.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 123 обстріли (565 снарядів), з них по м. Херсон — 20 обстрілів (92 снаряди).

Вчора зранку окупанти вдарили по Херсону. Поранення дістали семеро людей.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами с.Садове травми середньої важкості отримали 32-річний чоловік та 51-річна жінка.

Вдень ворог знов ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 11-річний хлопчик загинув на місці.

9-річний хлопчик — у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Його направлено до дитячої обласної лікарні у м. Миколаїв. Лікарі борються за його життя.

Через ворожий удар постраждали також дві херсонки. 32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини. Постраждалим надають допомогу в лікарні.

Ввечері здійснено ракетний обстріл (невстановленого типу) с. Вірівка, Бериславського району по території колишнього сільськогосподарського підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Вночі окупанти знову вдарили по Херсону. Тяжкі травми отримав 41-річний чоловік (опинився під завалами будинку). Лікарі надають потерпілому допомогу.

Сьогодні зранку внаслідок обстрілу травми отримала 57-річна херсонка. Потерпілу доправлено до лікарні.

Всього за добу через російську агресію загинула одна дитина; 14 осіб дістали поранення, з них одна — дитина.

Нагадаємо, у Мережі показали, який вигляд має музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича та університет, де навчався Степан Бандера, після російського удару поблизу Львова.

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