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Удар дронами по Одещині: як збивали ворожі цілі в новорічну ніч – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Удар дронами по Одещині: як збивали ворожі цілі в новорічну ніч – відео

Руйнування на Одещині внаслідок атаки безпілотниками у новорічну ніч / Фото: ДСНС України у Telegram

Прикордонники показали, як відбивали атаку росіян на Одещині.

На Одещині у ніч проти 1 січня військові знищили п'ять "Шахедів", якими окупаційна армія РФ атакувала область.

Відео збиття дронів показала ДПСУ.      

Так, чотири чотири ворожих безпілотники "зняли" з неба прикордонники Одеського загону, ще один – військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотниками по Одесі та області уламки збитих цілей вбили 15-річного підлітка.

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Дата публікації
Перегляди
434
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