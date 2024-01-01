Удар дронами по Одещині: як збивали ворожі цілі в новорічну ніч – відео

Прикордонники показали, як відбивали атаку росіян на Одещині.
На Одещині у ніч проти 1 січня військові знищили п'ять "Шахедів", якими окупаційна армія РФ атакувала область.
Відео збиття дронів показала ДПСУ.
Так, чотири чотири ворожих безпілотники "зняли" з неба прикордонники Одеського загону, ще один – військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби.
Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотниками по Одесі та області уламки збитих цілей вбили 15-річного підлітка.
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