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Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

Масштабна повітряна тривога

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї країни.

В Україні 1 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають в усіх областях України.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Також загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!" – вказано в заяві ПС.

Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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Мапа тривог 1 січня / Скриншот / ©
Мапа тривог 1 січня / Скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти запустили по Україні рекордних 90 безпілотників Shahed-136/131. Майже всі були збиті силами ППО, однак є і влучання.

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Дата публікації
Перегляди
964
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