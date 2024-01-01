Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї країни.
В Україні 1 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають в усіх областях України.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Також загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!" – вказано в заяві ПС.
Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
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Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти запустили по Україні рекордних 90 безпілотників Shahed-136/131. Майже всі були збиті силами ППО, однак є і влучання.
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