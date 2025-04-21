Украина продала российский танкер, блокировавший Керченский пролив

Танкер Nika Spirit

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) провело успешный аукцион на продажу российского танкера Nika Spirit, ранее известного как Neyma, задержанного в Измаиле еще в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Глава агентства Елена Дума отметила, что по оценке независимых экспертов, судно было значительно изношено, на 80%, и требовало инвестиций на восстановление объемом не менее 20 миллионов гривен. Однако АРМА смогла продать танкер по цене, которая была в три раза выше его оценочной стоимости — 2,4 млн грн.

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Согласно сообщению на платформе Prozorro. Продажи, аукцион по продаже судна собрал четырех участников, а победителем стала компания «Альфа Груп 77», зарегистрированная в Кременчуге, со ставкой 6,43 млн гривен. Руководителем компании является Виталий Марченко.

В настоящее время в управлении АРМА находится 16 арестованных судов. Представители агентства подчеркивают, что такие активы должны быть переданы на продажу, а не оставаться в управлении.

Напомним, Nika Spirit — танкер для транспортировки нефтепродуктов, построенный в 1989 году, ранее плавал под российским флагом под названием Neyma. Судно было арестовано решением суда от 29 июля 2019 года после того, как оно зашло на ремонт в Измаил. Его владельцем на момент ареста являлось ООО «Альтомар Шиппинг» из Краснодарского края. Этот корабль использовали для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года, когда россияне захватили в плен 24 украинских моряка и военные корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу».