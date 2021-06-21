Украина с британцами будут строить военные корабли и базы для ВМС

Такие договоренности между странами были достигнуты в Одессе.

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил.

Отмечается на информационном сайте Минобороны "АрмияInform".

Сегодня, 21 июня, в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

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"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", — отмечается в сообщении.

На церемонии присутствовали секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Кроме того, в это время состоялись совместные учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.

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