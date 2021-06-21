Україна з британцями будуватиме військові кораблі і бази для ВМС

Такі домовленості між країнами були досягнені в Одесі.

Україна та Велика Британія домовилися про спільне будівництво військових кораблів і баз для вітчизняних Військово-морських сил.

Зазначається на інформаційному сайті Міноборони "АрміяInform"

Сьогодні, 21 червня, в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

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"Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України", - зазначається в повідомлені.

На церемонії були присутні секретар РНБО України Олексій Данілов, перший морський лорд Великої Британії адмірал Тоні Радакін та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Окрім того в цей час відбулись спільні навчаннями українських, британських та американських військових на борту корабля.

Есмінець HMS DEFENDER прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS TRENT.

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