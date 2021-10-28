Украина уже на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса

Украина уже на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 245 млн.

Украина заняла второе место в мире и Европе по суточному количеству смертей от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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По количеству новых случаев в сутки Украина занимает 6 позицию среди других государств, а среди стран Европы – 4.

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По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 478 056 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли за сутки – 8 650 человек.

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По данным центра, в мире зафиксировали 245 793 895 случаев инфицирования, из них 478 056 только за прошедшие сутки.

От осложнений коронавируса умерло уже 4 987 910 человек. Побороли болезнь и вылечились 222,7 млн человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото) Напомним, люди, переболевшие COVID-19, могут не ждать шесть месяцев и после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.

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