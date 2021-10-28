В Сумах семейные врачи выдавали подробные сертификаты о вакцинации

За фальшивую бумажку брали 3 тысячи гривен.
В Сумах медиков заскочили на изготовлении фейковых документов о вакцинации от коронавируса.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Ежемесячно до двух сотен подделок выдавали несколько семейных врачей одного из районных медучреждений. За каждую просили 3 тысяч гривен.
Вычислили дельцов в белых халатах киберспециалисты СБУ. По их данным, медики заходили в информационную систему Национальной службы Здоровья Украины и вносили ложные сведения о вакцинации жителей района.
Клиентов на "липовые" документы — подыскивал местный житель и после подписания — передавал данные медикам. Теперь им грозит до 6 лет заключения. Будут отвечать и те, кто приобрел "фальшивки". В случае их использования – им грозит до двух лет ограничение свободы.
Сообщник врачей через мобильное приложение разыскивал клиентов и после предоплаты передавал их данные врачам для изготовления поддельных сертификатов. В дальнейшем медработники вносили ложные данные о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 в информационную систему НСЗУ.
Напомним, что в Черниговской области мошенники продавали COVID-сертификаты за 250 долларов невакцинированным гражданам и только за последние два месяца заработали более 500 тысяч гривен.
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