У Сумах сімейні лікарі видавали підробні сертифікати про вакцинацію

За фальшивий папірець брали 3 тисячі гривень.
У Сумах медиків заскочили на виготовленні фейкових документів про вакцинацію від коронавіруса.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Щомісяця до двох сотень підробок видавали кілька сімейних лікарів одного з районних медзакладів. За кожну просили 3 тисячі гривень.
Вирахували ділків у білих халатах кіберфахівці СБУ. За їх даними, медики заходили в інформаційну систему Національної служби Здоров'я України і вносили неправдиві відомості щодо вакцинації жителів району.
Клієнтів на "липові" документи - підшуковував місцевий житель та після передплати – передавав дані медикам. Тепер їм загрожує до 6-ти років ув’язнення. Відповідатимуть і ті, хто придбав "фальшивки". У разі їх використання – їм загрожуватиме до двох років обмеження волі.
Спільник лікарів через мобільний додаток розшукував клієнтів та після передоплати передавав їхні дані лікарям для виготовлення підроблених сертифікатів. В подальшому медпрацівники вносили неправдиві дані щодо начебто проведеної вакцинації від COVID-19 в інформаційну систему НСЗУ.
Нагадаємо, що у Чернігівській області шахраї продавали COVID-сертифікати за 250 доларів невакцинованим громадянам і лише за останні два місяці заробили понад 500 тисяч гривень.
Читайте також:
- У Сумській області сімейні лікарі виготовляли фейкові COVID-сертифікати: що їм загрожує
- Великі штрафи і обмеження волі: Венедіктова розповіла, що чекає на тих, хто підроблює COVID-довідки
- Підробляли COVID-сертифікати і паспорти: в Україні шахраї створили аналог застосунку "Дія"
- До закладів пускають лише з COVID-сертифікатами й тестами: як Суми адаптовуються до "червоної" зони