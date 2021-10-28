У Сумах сімейні лікарі видавали підробні сертифікати про вакцинацію

За фальшивий папірець брали 3 тисячі гривень.

У Сумах медиків заскочили на виготовленні фейкових документів про вакцинацію від коронавіруса.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Щомісяця до двох сотень підробок видавали кілька сімейних лікарів одного з районних медзакладів. За кожну просили 3 тисячі гривень.

Вирахували ділків у білих халатах кіберфахівці СБУ. За їх даними, медики заходили в інформаційну систему Національної служби Здоров'я України і вносили неправдиві відомості щодо вакцинації жителів району.

Клієнтів на "липові" документи - підшуковував місцевий житель та після передплати – передавав дані медикам. Тепер їм загрожує до 6-ти років ув’язнення. Відповідатимуть і ті, хто придбав "фальшивки". У разі їх використання – їм загрожуватиме до двох років обмеження волі.

Спільник лікарів через мобільний додаток розшукував клієнтів та після передоплати передавав їхні дані лікарям для виготовлення підроблених сертифікатів. В подальшому медпрацівники вносили неправдиві дані щодо начебто проведеної вакцинації від COVID-19 в інформаційну систему НСЗУ.

Новини України: сумських медиків заскочили на виготовленні фейкових COVID-документів

Нагадаємо, що у Чернігівській області шахраї продавали COVID-сертифікати за 250 доларів невакцинованим громадянам і лише за останні два місяці заробили понад 500 тисяч гривень.

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