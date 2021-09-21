Як лікувати зелені шмарклі у дітей?

У дітей досить часто буває нежить, і деякі батьки до цього так звикають, що просто припиняють звертати увагу, мовляв, саме мине. Але запущений нежить може перейти в доволі тяжкі запальні захворювання, і навіть укласти дитину на лікарняне ліжко.

Батькам треба запам’ятати: якщо у дитини з носа пішли густі зелені або темно-жовті виділення - це ознака того, що потрібно негайно звертатися до лікаря. Чому? Про це розповіла завідувачка лор-відділення Житомирської міської дитячої лікарні Ольга Прінц.

Якщо нежить не минув через 7 днів, то…

Якщо дитина підхопила вірусну інфекцію, в неї починається риніт, тобто з носа течуть світлі рідкі виділення, а ще болить горло, голова, може піднятися температура. Зазвичай через 7 днів всі ці ознаки минають, і нежить зокрема. Але якщо через тиждень виділення з носа тривають, це може вказувати на те, що у дитини почався риносинусит, тобто запалення в пазухах носа, коли підключається бактеріальна інфекція. Запалення в пазухах характеризується густими зеленими чи темно-жовтими гнійними виділеннями з носа, головним болем, може піднятися невелика температура – трохи вище 37 градусів.

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Може бути і так, що через тиждень начебто все минуло, а потім знову почався нежить і стало гірше – це ознаки бактеріальної інфекції. Нерідко діти починають кашляти ночами, тому що гнійні виділення затікають в горло задньою стінкою. В такому разі потрібно негайно показати дитину лікарю, зробити рентгенівський знімок, щоб зрозуміти, в якій саме пазусі носа почався гнійний процес, і призначити адекватне лікування.

До чого призводить запалення пазух носа?

Приносові пазухи формуються залежно від віку дитини. Частіше за все у дітей буває етмоїдит – запалення решітчастого лабіринту, який добре розвинутий у дітей від самого народження. Тому до 3-х років на першому місці серед всіх ускладнень риніту стоїть саме етмоїдит. На другому місці – гайморит – запалення гайморових пазух, розмір яких відповідає віку дитини. В більш старшому віці діти хворіють на фронтит – запалення лобних пазух, тому що лобні пазухи формуються лише в підлітковому віці. Може бути також сфеноїдит - запалення основної пазухи, але це буває набагато рідше. Діагноз може поставити тільки лікар, а батькам треба не зволікати зі зверненням до спеціаліста.

Як лікувати?

Якщо у дитини, яка хворіє понад 7 днів, тривають виділення з носа, але немає температури і головного болю, можна спробувати місцевий антибіотик. Це краплі чи спреї, які містять в собі антибіотики. Крім того, дуже добре діють рослинні препарати типу синупрета, які розріджують та виводять мокротиння. Ці препарати краще за все починати приймати з самого початку захворювання, тому що вони запобігають ускладненню – утворенню риносинуситу. А якщо у дитини тримається температура та головний біль, лікар призначає ефективний антибіотик, без якого вже ніяк не обійтися.

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Промивати ніс дитині в домашніх умовах – тільки після 6 років!

Можна підключити фізметоди та промивання носа, але з промиванням треба бути обережними. В домашніх умовах промивати ніс дитині можна тільки після 6 років, тому що маленькі діти анатомічно влаштовані так, що їхня слухова труба широка і коротка, вона виходить горизонтально в носоглотку, тоді як у дорослих вона розташована під кутом. Тому, коли дитині промивають ніс різними спреями, часто буває так, що виділення потрапляють в слухову трубу і починається гнійний отит. Тоді треба розрізати барабанні перетинки, щоб видалити гній. Таких операцій стає більше з кожним роком. Тому краще прийти до лікаря, який сам промиє носа спеціальним методом, який в народі прозвали «зозуля». А якщо батькам дуже хочеться самим вдома вимити зелені виділення з носа дитини за допомогою спрею, то зробити це можна тільки дитині, яка досягла шкільного віку. Приблизно від 6 років анатомія обличчя змінюється і слухова труба розташовується вже під кутом, тому гнійним виділенням вже не так легко потрапити до слухової труби.

І ще одна важлива порада: не треба часто промивати дітям ніс за допомогою спреїв з профілактичною метою. Справа в тім, що на слизовій носа розташовані ворсинки, які самі виводять з носа все непотрібне, а якщо постійно їх травмувати спреями, вони з часом пприпинять виконувати свою функцію.

Юлія Мельничук

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