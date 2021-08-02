Украиной снова прокатилась непогода: двое погибших, более полутысячи населенных пунктов обесточены (фото)

Украиной снова прокатилась непогода: двое погибших, более полутысячи населенных пунктов обесточены (фото)

Бригады облэнерго работают, чтобы ликвидировать неполадки.

Украину 1 августа накрыла непогода — регионами пронесся дождь с грозой. В результате стихии по состоянию на 7 часов 2 августа без света остались более полутысячи населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 529 населенных пунктов в семи областях: Львовская — 298, Закарпатская — 90, Ивано-Франковская — 57, Тернопольская — 44, Черновицкая — 16, Черниговская — 14 и Житомирская области — 10. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибли парень и девушка. По данным ГСЧС, дерево разрезали и убрали.

В г. Берегово и с. Концово Ужгородского района Закарпатской области была частично повреждена кровля двух жилых домов. А в городах Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахов и Хуст разрезано и убрано 28 поваленных деревьев.

В городах Калуш, Рогатин, Косов и сел Ямница, Павловка, Подлужье, Поляница, Креховичи и Микуличин Ивано-Франковской области разрезано и убрано 13 поваленных деревьев.

Как сообщалось,2 августа в Украине продержится очень жаркая погода, которую в некоторых регионах ожидаются кратковременные грозовые дожди.

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