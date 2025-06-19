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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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293
Время на прочтение
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Украину атакуют дроны РФ: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 19 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

  • БпЛА в западной части Донбасса, курс южный.

  • БпЛА над Запорожье, курс северо-западный.

  • БпЛА к северу от Павлограда, постоянно меняют курс.

  • БПЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.

  • БпЛА в центральной части Херсона, курс юго-западный.

Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремели взрывы.

Российские беспилотники атакуют регион.

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