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- Украина
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Украину атакуют дроны РФ: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 19 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.
БпЛА в западной части Донбасса, курс южный.
БпЛА над Запорожье, курс северо-западный.
БпЛА к северу от Павлограда, постоянно меняют курс.
БПЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.
БпЛА в центральной части Херсона, курс юго-западный.
Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремели взрывы.
Российские беспилотники атакуют регион.