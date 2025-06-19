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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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293
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Україну атакують дрони РФ: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 19 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.

  • БпЛА в західній частині Донеччини, курс південний.

  • БпЛА над Запоріжжя, курс північно-західний.

  • БпЛА північніше Павлограда, постійно змінюють курс.

  • БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

  • БпЛА в центральній частині Херсонщини, курс південно-західний.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі прогриміли вибухи.

Російські безпілотники атакують регіон.

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