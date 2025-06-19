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Україну атакують дрони РФ: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 19 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
БпЛА в західній частині Донеччини, курс південний.
БпЛА над Запоріжжя, курс північно-західний.
БпЛА північніше Павлограда, постійно змінюють курс.
БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
БпЛА в центральній частині Херсонщини, курс південно-західний.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі прогриміли вибухи.
Російські безпілотники атакують регіон.