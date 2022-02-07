Умер до приезда "скорой": в Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста

Умер до приезда "скорой": в Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался на месте.

В селе Кучурган произошла авария. Автомобиль Volkswagen сбил 66-летнего велосипедиста.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

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Автомобилем управлял 58-летний житель Одесского района. По данным полиции, на велосипеде сбитого мужчины не было светоотражающих элементов.

Пострадавший погиб до приезда "скорой". Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Никополе Днепропетровской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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