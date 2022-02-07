Тысяча за вакцинацию: выплаты могут получить подростки

Впрочем, потратить деньги можно на обучение.

С понедельника, 7 февраля, тысячу за вакцинацию уже могут получить и привитые от COVID-19 подростки в возрасте от 14 лет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 февраля.

Потратить деньги можно не только на путешествия, развлечения или книги. Прибавились к списку разрешенного и образовательные сервисы. Электронные деньги можно оплатить, в частности, кружки и секции.

Потратить "ковидную" тысячу также можно на обучение в вузах или профессиональных колледжах, питание в учебных заведениях и проживание в общежитиях. Кроме того, вакцинированные могут купить инвентарь для спорта, газеты или журналы и даже канцелярию.

С сегодняшнего дня привитые подростки от 14 лет могут получить тысячу за вакцинацию от коронавируса

Как сообщалось, Кабмин 2 февраля выплату "ководной" тысячи распространил на украинцев от 14 лет и расширил список товаров и услуг для расходования средств. В частности, за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных СМИ, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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