Тисяча за вакцинацію: виплати можуть отримати підлітки

Зкорема, витратити грші можна на навчання.
Від понеділка, 7 лютого, тисячу за вакцинацію вже можуть отримати і щеплені від COVID-19 підлітки віком від 14 років.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.
Витратити кошти можна не лише на подорожі, розваги чи книги. Додалися до переліку дозволеного й освітні послуги. Електронними грішми можна оплатити, зокрема, гуртки та секції.
Витратити "ковідну" тисячу також можна на навчання у вишах чи професійних коледжах, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках. Крім того, вакциновані можуть придбати інвентар для спорту, газети або журнали та навіть канцелярію.
Як повідомлялося, Кабмін 2 лютого виплату "ковідної" тисячі поширив на українців від 14 років та розширив перелік товарів та послуг для витрачання коштів. Зокрема, за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих ЗМІ, шкільного приладдя та канцелярських виробів.
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