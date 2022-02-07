Тисяча за вакцинацію: виплати можуть отримати підлітки

Зкорема, витратити грші можна на навчання.

Від понеділка, 7 лютого, тисячу за вакцинацію вже можуть отримати і щеплені від COVID-19 підлітки віком від 14 років.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.

Витратити кошти можна не лише на подорожі, розваги чи книги. Додалися до переліку дозволеного й освітні послуги. Електронними грішми можна оплатити, зокрема, гуртки та секції.

Витратити "ковідну" тисячу також можна на навчання у вишах чи професійних коледжах, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках. Крім того, вакциновані можуть придбати інвентар для спорту, газети або журнали та навіть канцелярію.

Від сьогодні щеплені підлітки від 14 років можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу

Як повідомлялося, Кабмін 2 лютого виплату "ковідної" тисячі поширив на українців від 14 років та розширив перелік товарів та послуг для витрачання коштів. Зокрема, за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих ЗМІ, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

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