Штормове попередження: якою буде погода 7 лютого

7 лютого вдень на всій території України очікується плюсова температура.
На понеділок, 7 лютого, Укргідрометцентр оголосив у західних областях штормове попередження.
Так, до кінця доби 6 лютого на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.
7 лютого у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с і хуртовина;
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Прогноз погоди на понеділок
Опади: у західних і північних, Вінницькій та Черкаській областях — невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади; на решті території без істотних опадів. У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.
На дорогах України, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.
Температура. Вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла.
В Карпатах очікується значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина, температура вночі та вдень — 2-7° морозу.
Нагадаємо, що в гірському селі на Буковині зафіксували рекордний температурний мінімум — 32 градуси морозу.
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