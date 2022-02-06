Штормове попередження: якою буде погода 7 лютого

7 лютого вдень на всій території України очікується плюсова температура.

На понеділок, 7 лютого, Укргідрометцентр оголосив у західних областях штормове попередження.

Так, до кінця доби 6 лютого на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

7 лютого у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с і хуртовина;

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Прогноз погоди на понеділок

Опади: у західних і північних, Вінницькій та Черкаській областях — невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади; на решті території без істотних опадів. У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах України, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.

Температура. Вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла.

В Карпатах очікується значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина, температура вночі та вдень — 2-7° морозу.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в гірському селі на Буковині зафіксували рекордний температурний мінімум — 32 градуси морозу.

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