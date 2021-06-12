Упал с верхней полки: в поезде Рахов-Киев умер пассажир

Погибшему было 28 лет.

В ночь на субботу, 12 июня, в поезде № 358 Рахов — Киев умер 28-летний пассажир.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По предварительной информации, пассажир около 03:00 упал с верхней полки. О случае он рассказал жене и сказал, что чувствует себя хорошо. Впрочем, ближе к утру его самочувствие ухудшилось. Проводники вызвали скорую на ближайшую станцию — до Фастова. Впрочем, медики зафиксировали смерть мужчины.

Врачи не обнаружили забоев на теле погибшего. Отмечается, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности. Впрочем, пассажир ими не воспользовался.

Как сообщалось, вблизи города Броды Львовской области поезд насмерть сбил 23-летнего парня. Поезд Ивано-Франковск — Киев в 3:45 сбил молодого человека, который лежал на путях. От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии. Правоохранители установили личность погибшего. Это — 23-летний житель Золочевского района Львовской области.

В Харькове пассажир пытался покончить с собой, прыгнув под поезд

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