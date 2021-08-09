В Бердянске 2-летняя девочка выпала из окна

В Бердянске 2-летняя девочка выпала из окна

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Бердянске Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло в многоквартирном доме на улице Правды в городе Бердянск. Из окна выпал 2-летний ребенок. Его госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, когда она отвлеклась на несколько минут, ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку, которая не выдержала напора, в результате чего ребенок выпал из окна 4 этажа.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 ( "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "несчастный случай") УК.

Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в реанимационном отделении больницы Запорожья.

Напомним, что Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. Ребенка доставили в больницу.

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