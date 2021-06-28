В больнице под Запорожьем, где находились пациенты на ИВЛ, выбило свет

В больнице под Запорожьем, где находились пациенты на ИВЛ, выбило свет

Спасатели оперативно подключили переносные генераторы.

В Энергодаре Запорожской области произошло аварийное отключение света. Из-за внезапного обесточивания под угрозой оказались жизни пациентов реанимационного и инфекционного отделений.

Также читайте Смерть пациентов на ИВЛ под Львовом: мэр Жовквы уволил директора местной больницы

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера, 27 июня, вечером. В КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" на улице Строителей выбило свет. Поэтому пациенты на ИВЛ, которые находятся в реанимационном и инфекционном отделениях, остались без кислорода. Медики учреждения оперативно обратились к спасателям.

"Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС с помощью двух переносных генераторов обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии в инфекционное и реанимационное отделения, где находилось по одному больному, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия пациенты на ИВЛ не пострадали.

Через почти час электроснабжение восстановили.

Напомним, что в Жовковской больнице из-за отключения света умерли 2 пациента с коронавирусом, которые находились на ИВЛ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку