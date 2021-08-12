В Черкассах рыба заразилась червями: как не съесть паразита

Заражению этим паразитом всего подвержены несколько видов рыб.

В акватории Кременчугского водохранилища, особенно в Черкассах, можно наблюдать как рыба плавает у поверхности воды и не может погрузиться вглубь. Причиной всему — это наличие в рыбе червя-ремешка (солитера — ред). Это белый и длинный червь, развивающийся в брюшной полости рыбы.

Об этом пишет Черкасский рыбоохранный патруль.

Заражение этим паразитом наиболее подвержены такие виды рыб, как: лещ, плоскирка, красноперка, сазан, карп, щука, окунь.

Попадая в кишечник вместе с пищей, а затем, в полость тела рыбы, паразиты растут, питаются за счет хозяина, сдавливают внутренние органы, вызывают нарушение их функций. В процессе роста этот паразит повреждает плавательный пузырь, который после этого не может функционировать.

Людям, которые решаются потреблять зараженную рыбу, следует знать: устранение взрослого солитера из рыбы никоим образом не является гарантией от незаражения паразитами. Дело в том, что личинки довольно устойчивы к внешнему воздействию. После удаления внутренностей из чрева животные могут остаться яйца глиста, поэтому рыбу нужно хорошо промыть и подвергнуть термической обработке. Солитер в рыбе погибает, если жарить или варить мясо при 55 градусах. Кроме того, известно, что паразит не выносит низких температур. Так, глисты в рыбе погибают, если заморозить продукт на 10 и более часов.

Не нужно употреблять, то это вяленую, сухую, копченую и сырую рыбу. Ведь данные виды рыб не проходят температурной обработки, после чего люди заражаются паразитами, которые в свою очередь, могут вызвать ряд заболеваний и неприятных последствий.

"Не подвергайте себя опасности, не употребляйте зараженную рыбу! А если увидели на поверхности воды рыбу, которую с легкостью можно поймать руками, поймайте ее и выбросьте! Таким образом Вы уменьшите шансы заражения другим водных обитателей и птиц", — говорится в сообщении.

Вкусовые качества рыбы, после поражения паразитом, ухудшаются, ведь этот паразит в течение длительного времени не позволяет рыбе полноценно расти и развиваться.

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