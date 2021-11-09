В Черкассах водитель маршрутки на "зебре" сбил 5-летнюю девочку

В Черкассах водитель маршрутки на "зебре" сбил 5-летнюю девочку

Девочка находится в больнице.

В Черкассах водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку, переходившую дорогу с сестрой. Девочку доставили в больницу с телесными повреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

ДТП произошло 8 ноября, около 19:00, на улице Максима Железняка, на регулируемом пешеходном переходе.

"Предварительно известно, что водитель автобуса ПАЗ-4234 двигался на красный сигнал и совершил наезд на ребенка, который в этот момент переходил дорогу по правилам — по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 5-летняя девочка получила телесные повреждения, ее старшая сестричка не пострадала", — отметили в полиции.

Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

По факту нарушения ПДД следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, что отца 16-летнего "мажора" Коли, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не пускают к сыну в СИЗО. Дело в том, что отец не прошел вакцинацию.

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