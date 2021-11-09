У Черкасах водій маршрутки на "зебрі" збив 5-річну дівчинку

Дівчинка перебуває у лікарні.
У Черкасах водій маршрутки збив на пішохідному переході 5-річну дівчинку, яка переходила дорогу з сестрою. Дівчинку доправили до лікарі з тілесними ушкодженнями.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.
ДТП сталася 8 листопада, близько 19:00 години, на вулиці Максима Залізняка, на регульованому пішохідному переході.
"Попередньо відомо, що водій автобуса ПАЗ-4234 рухався на червоний сигнал та скоїв наїзд на дитину, яка в цей момент переходила дорогу за правилами - пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. 5-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її старша сестричка не постраждала", - зазначили у поліції.
Дитину ушпиталили до Черкаської обласної дитячої лікарні.
За фактом порушення ПДР слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, що батька 16-річного “мажора” Колі, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не пускають до сина у СІЗО. Річ у тім, що батько не пройшов вакцинацію.
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