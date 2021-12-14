В Черкасской области мужчину убило взрывом шины

Мужчина работал сваркой и как раз выполнял сварочные работы.
В Черкасской области в одном из населенных пунктов Уманского района погиб мужчина. Его убило после взрыва шины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в Черкасской области.
Несчастный случай произошел в тракторном парке ООО "Агровит" в селе Большая Севастьяновка Уманского района. Погиб 52-летний газосварщик.
"По предварительной информации, работник осуществлял сварочные работы на диске неразборного колеса от прицепа трактора. В результате взрыва шины колеса работник получил смертельную травму", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для расследования этого случая управлением Гоструда в Черкасской области создана специальная комиссия.
Напомним, что в Черкасской области зерно из грузового автомобиля присыпало двух мужчин. Один из них погиб.
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