У Черкаській області чоловіка вбило вибухом шини

Чоловік працював зварювальком і саме виконував зварювальні роботи.

У Черкаській області в одному із населенних пунктів Уманського району загинув чоловік. Його вбило після вибуху шини.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпраці в Черкаській області.

Нещасний випадок стався у тракторному парку ТОВ "Агровіт" у селі Велика Севастянівка Уманського району. Загинув 52-річний газозварювальник.

"За попередньою інформацією, працівник здійснював зварювальні роботи на диску нерозбортованого колеса від причепа трактора. Внаслідок вибуху шини колеса працівник отримав смертельну травму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для розслідування цього випадку управлінням Держпраці у Черкаській області створено спеціальну комісію.

Нагадаємо, що у Черкаській області зерно із вантажного автомобіля присипало двох чоловіків. Один із них загинув.

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