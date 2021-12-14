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Випуск ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року
Випуск ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року
П'яний водій спровокував масштабну аварію у спальному районі Харкова
Сюжети випуску
П'яний водій спровокував масштабну аварію у спальному районі Харкова
Новини Львова: спецкомісія вирішує, чи придатні для життя оселі у зруйнованому вибухом будинку
Новини світу: поліція з'ясовує деталі ДТП на півночі Туреччини
Новини України: до яких наслідків призвела негода в регіонах
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Вже цієї суботи вогнями запалає головна ялинка країни
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Новини України та світу | Випуск ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року (повна версія)
П'яна ДТП, наслідки вибуху, новорічні заходи та інше, - у випуску ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року
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