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Випуск ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року

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Випуск ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року

П'яний водій спровокував масштабну аварію у спальному районі Харкова

Сюжети випуску

П'яна ДТП, наслідки вибуху, новорічні заходи та інше, - у випуску ТСН.14:00 за 14 грудня 2021 року

   

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