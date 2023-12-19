В Черном море усилилась минная опасность

В Черном море на высоком уровне остается минная опасность. Причина – длительные штормы

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, длительные штормы в море приводят к смещению мин на другие участки, что и повышает уровень минной опасности.

"Менная опасность сохраняется на высоком уровне. Из-за того, что море штормит и штормы долговременны. Мы можем предполагать, что штормы как раз способствуют тому, что мины оттянуты на другие участки, в том числе подальше от навигационного коридора", — сказала Гуменюк.

Представитель ВСУ отметила, что на днях после затишья штормов несколько мин принесло к побережью Николаевщины и Одесщины.

Напомним, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщал, что для разминирования освобожденных территорий создано 10 батальонов и три роты. В связи с полномасштабным вторжением России более 174 тысяч кв. км территории потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.

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