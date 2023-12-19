У Чорному морі посилилась мінна небезпека

У Чорному морі на високому рівні залишається мінна небезпека. Причина - довготривалі шторми

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, довготривалі шторми у морі спричиняють зміщення мін на інші ділянки, що й підвищує рівень мінної небезпеки.

"Мінна небезпека зберігається на високому рівні. Через те, що море штормить і шторми довготривалі. Ми можемо припускати, що шторми якраз сприяють тому, що міни відтягнуті на інші ділянки, зокрема подалі від навігаційного коридору", - сказала Гуменюк.

Представниця ЗСУ наголосила, що днями після затишшя штормів декілька мін принесло до узбережжя Миколаївщини та Одещини.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомляв, що для розмінування звільнених територій створено 10 батальйонів і три роти. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії понад 174 тисяч кв. км території потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

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