В Черновцах девочка жестоко убила йоркширского терьера (видео)

Ребенок швырял собаку и бил ею об пол. Пытки держали около 20 минут, пока собачка не умерла.

В Черновцах девочка убила йоркширского терьера.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Хорошие Черновцы".

По информации паблика, дочь местного груммера проникла к соседям на террасу, когда их не было дома. Во дворе как раз играли две собаки. Ребенок начал швырять и бить об пол одну из них. Затем маленькая живодерка потопталась по животному ногами. Девочка пытала несчастное животное около 20 минут, пока собачка не умерла.

"Воспользовавшись отсутствием соседки, перелезая через ограждение на террасу чужой квартиры, где были закрыты две собачки (одна из которых породы йоркширский терьер) в течение почти 20 минут жестоко убивала маленькую собачку. К сожалению, до прихода владелицы собачка умерла от многочисленных травм", – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и издевательства над животными

Напомним, что на Буковине молодой человек, отдыхавший на природе с друзьями, жестоко убил павлина. На видео видно, как молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поймал и начал размахивать павлином. Птица сначала махала крыльями, но живодер несколько раз жестоко ударил им о землю.

Впоследствии стало известно, что злоумышленника заключили под стражу.

Читайте также: