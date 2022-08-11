Астролог спрогнозировал, будет ли Россия атаковать центр Киева

По прогнозам астролога, даже если российские войска будут наносить удары по центру Киева, у них все равно ничего не получится.

Столица Украины вообще скоро станет защищенной от всех российских ракет.

Такое мнение украинский астролог Влад Росс высказал в интервью Александру Шелесту.

"Если Россия будет пытаться подбить Крещатик, Банковую или Грушевского, у них ничего не получится. В Киеве установлена совершенно новая ПВО, поэтому их ракеты до нас не долетят", – сказал астролог.

"Возможно, одна ракета какая-нибудь упадет, но она все равно будет подбита. Я уверен, что Киев вскоре станет защищенным от всех российских ракет", — добавил Росс.

Напомним, ранее астролог предупредила украинцев об опасности 24 августа.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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