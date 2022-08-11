Астролог спрогнозував, чи атакуватиме Росія центр Києва

За прогнозами астролога, навіть якщо російські війська завдаватимуть ударів по центру Києва, в них все одно нічого не вийде.
Столиця України взагалі невдовзі стане захищеною від усіх російських ракет.
Таку думку український астролог Влад Росс висловив в інтерв'ю Олександру Шелесту.
"Якщо Росія буде намагатися підбити Хрещатик, Банкову або Грушевського, у них нічого не вийде. У Києві встановлена абсолютно нова ППО, тому їхні ракети до нас не долетять", – сказав астролог.
"Можливо, одна ракета якась впаде, але вона все одно буде підбита. Я впевнений, що Київ незабаром стане захищеним від усіх російських ракет", – додав Росс.
Нагадаємо, раніше астрологиня попередила українців про небезпеку 24 серпня.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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